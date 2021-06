Inizia a pianificare il futuro l’Inter, che potrebbe pensare a sacrificare un difensore: il club di Serie A propone lo scambio più soldi

Dopo aver vinto lo scudetto il futuro dell’Inter sembrerebbe complicarsi, e non poco. Infatti tra i nerazzurri si fanno sentire le difficoltà economiche, che hanno portato anche all’addio di Antonio Conte in panchina. Ora con Simone Inzaghi si apre una nuova era, ma per rinforzare la rosa bisognerà sacrificare qualche top player. Così, secondo quanto riportato da ’90min.com’, il sacrificio potrebbe riguardare uno dei centrali difensivi, ovvero uno tra Alessandro Bastoni, Milan Skriniar o Stefan de Vrij.

Dalla Serie A un club sarebbe subito pronto ad approfittarne avanzando la prima importante offerta. Scambio due per uno più conguaglio economico per arrivare al centrale difensivo. La risposta della società interista però sarebbe negativa alla proposta presentata.

Calciomercato Inter, Mourinho punta Skriniar: scambio con Florenzi e Dzeko più soldi

Momento difficile per la società dell’Inter, che potrebbe trovarsi costretta a qualche cessione eccellente per racimolare fondi per rinforzare la rosa da mettere a disposizione a Simone Inzaghi. Così ad essere sacrificato potrebbe essere uno dei difensori centrali, come Milan Skriniar.

Infatti a mettere gli occhi sul centrale slovacco sembrerebbe essere la Roma, pronta ad accontentare Mourinho sul mercato per rinforzare la difesa. Il centrale dell’Inter in questa stagione ha collezionato 39 presenze con tre gol all’attivo e sarebbe valutato intorno ai 60 milioni. I giallorossi visto l’alto costo del difensore avrebbero pensato ad uno scambio con Edin Dzeko, attaccante più volte accostato all’Inter nelle passate finestre di calciomercato, e con Alessandro Florenzi, terzino destro che tornerà dal prestito al PSG ma che sembrerebbe non rientrare più nei piani del club capitolino. Oltre ai due calciatori andrebbe aggiunta anche una parte economica per rendere l’affare completo. Ma da parte dell’Inter l’offerta sembrerebbe non convincere e sarebbe arrivato il no della società. Dunque operazione annullata e rifiutata.