L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe essere protagonista, in sede di calciomercato, di uno scambio con la Juventus di Massimiliano Allegri: le ultime sulle due big di Serie A

Dopo l’Europeo itinerante che sta per iniziare, si infiammerà la sessione estiva di calciomercato. Nel frattempo, appena qualche giorno fa, è stato il momento bollente del valzer delle panchine con l’Inter che alla fine ha optato per Simone Inzaghi, ex tecnico della Lazio di Claudio Lotito, mentre la Juventus è tornata sui suoi passi riprendendo Massimiliano Allegri, allenatore livornese fermo proprio dal precedente esonero da parte della Vecchia Signora. Le due grandi del calcio italiano ed europeo però, oltre ad essere protagoniste nella vicenda degli allenatori, potrebbero anche imbastire uno scambio a sorpresa in ottica trasferimenti.

I nomi caldi per questa operazione sono quelli di Federico Dimarco, che rientra all’Inter dopo il prestito al Verona di Setti, e Luca Pellegrini, destinato a rientrare alla Juventus dopo il trasferimento a titolo temporaneo al Genoa di Enrico Preziosi. Entrambi esterni di sinistra, in grado di svolgere compiti sia difensivi che offensivi.



Dimarco in questa stagione con la maglia del Verona è stato una delle rivelazioni del campionato italiano di Serie A con 35 gettoni e cinque reti messe a segno condite da cinque assist distribuiti ai suoi compagni di squadra. L’ex giocatore del Sion ha una valutazione di circa 10 milioni di euro, simile a quella di Luca Pellegrini che, soprattutto nella prima parte di stagione, ha impressionato con la maglia del Grifone.

Uno scambio secco fra i due esterni consentirebbe ad Inter e Juventus di avere notevoli plusvalenze, fondamentali per dare fiato ai bilanci delle due società ed anche dal punto di vista tecnico porterebbe delle garanzie in entrambe le situazioni. L’unico nodo resta legato però alle condizioni fisiche dell’ex giocatore della Roma che, troppo spesso, è vittima di infortuni e anche l’annata appena trascorsa lo ha dimostrato.