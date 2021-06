La Juventus si trova a un bivio importante per il suo futuro in attacco. Diversi nomi restano in bilico per la compagine bianconera: attenzione a un intreccio clamoroso che potrebbe vedere al centro Dybala e Mane

La Juventus si appresta a vivere mesi particolarmente intensi sul calciomercato con il chiaro intento di rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero avrà grande voce in capitolo sulle operazioni che potrebbero essere portate a termine nel prossimo futuro. In particolare, focus sull’attacco, il reparto attualmente più discusso in casa bianconera e che potrebbe vivere dei veri e propri stravolgimenti nel prossimo futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sfuma Donnarumma | Doppio colpo in Serie A

Dall’addio di Cristiano Ronaldo alla posizione in rosa di Paulo Dybala e Alvaro Morata: sono diversi i nomi in bilico e dal futuro incerto. Valutazioni che dovranno essere effettuate con cura nelle prossime settimane con grande attenzione a possibili colpi a effetto in entrata. Occhi aperti in Premier League, dove c’è aria di colpi grossi. Secondo quanto riporta ‘Indykaila’, Jurgen Klopp è un grande fan di Raheem Sterling: l’esterno ha una valutazione sui 70 milioni di euro e il suo eventuale approdo al Liverpool potrebbe scatenare un effetto domino clamoroso sul calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri ha deciso | Nuovo bomber a una condizione

Calciomercato Juventus, l’addio di Dybala e il nome di Mane: via all’intreccio in Premier

L’arrivo di Sterling al Liverpool libererebbe un nome di primo livello in ottica Juventus. Si tratta di Sadio Mane: l’attaccante dei Reds è in scadenza nel 2023 e ha una valutazione che si aggira sui 75 milioni di euro. Una cifra veramente alta, ma un nome che potrebbe essere particolarmente gradito a Massimiliano Allegri.

Un colpo che potrebbe essere finanziato dall’addio di Paulo Dybala. L’argentino concluderebbe un triangolo clamoroso: il suo nome, infatti, potrebbe andare a genio a Pep Guardiola. La sua valutazione si aggira sui 60 milioni di euro: l’argentino potrebbe essere quella pedina che manca per completare l’attacco dei Citizens. Un intreccio pazzesco e nomi da seguire nelle prossime settimane: il futuro è tutto da decifrare.