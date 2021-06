La Juventus lascia il via libera al PSG così da far partire l’assalto al top player: sul piatto una contropartita più soldi

Il calciomercato estivo inizia già ad infiammarsi. La Juventus è al lavoro per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una rosa che possa essere competitiva per la prossima stagione e che torni a vincere in Italia e in Europa. Tra i reparti da rinforzare c’è il centrocampo e da tempo i bianconeri hanno messo gli occhi su Manuel Locatelli. Il calciatore del Sassuolo in questa stagione ha collezionato 34 presenze e messo a segno 4 gol e 3 assist.

Con le sue prestazioni il centrocampista ha attirato su di sé gli occhi di molti top club. Secondo quanto riportato dal giornalista Massimiliano Nerozzi, ad aggiungersi alla lista delle pretendenti ci sarebbe anche il PSG. Così la Juventus potrebbe lasciare via libera all’acquisto di Locatelli ai parigini, così da puntare ad un top player del club francese.

Calciomercato Juventus, assalto a Verratti: scambio con McKennie

Si iniziano a mettere in atto le strategie di mercato in vista della sessione estiva per i trasferimenti. La Juventus dopo aver messo nel mirino da tempo Manuel Locatelli per rinforzare il centrocampo, potrebbe pensare di lasciare via libera al PSG per il centrocampista del Sassuolo.

In cambio i bianconeri potrebbero chiedere ai parigini un’apertura per arrivare a Marco Verratti, top player che la Juventus segue con interesse da tempo. Così per abbassare le richieste del PSG, la società juventina potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Weston McKennie, centrocampista che nella sua prima stagione in Italia ha sorpreso tutti con gol e ottime prestazioni. Oltre al calciatore americano, che al momento sarebbe valutato 35 milioni, andrà aggiunta una parte economica intorno ai 35 milioni di euro. Dunque la Juventus sarebbe pronta a rinunciare a Locatelli pur di mettere a segno il grande colpo a centrocampo rappresentato da Verrati.