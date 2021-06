Cristiano Ronaldo ha sottolineato l’ambizione del suo Portogallo ad un solo giorno dall’inizio degli Europei

Alla vigilia dell’inizio degli Europei ha parlato anche il vincitore dell’ultima edizione, Cristiano Ronaldo che proverà a difendere il titolo conquistato nel 2016 con il suo Portogallo oltre a provare a raggiungere nuovi record. Il cinque volte Pallone d’Oro ha parlato della sua motivazione in ottica Europeo durante l’intervista rilasciata alla Federcalcio portoghese.

Euro2020, Ronaldo: “Siamo i campioni in carica e siamo tra i candidati”

“Ho grandissime motivazioni, proprio come nel 2004: disputerò questo Europeo come se fosse il primo. Non vale la pena fare promesse o pronostici. Ma giocheremo ogni partita per vincere”. Siamo i campioni in carica e ancora una volta siamo tra i candidati alla vittoria finale, anche se ci sono tante gare difficili e rispettiamo ogni nazionale”.