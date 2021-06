Il mercato bianconero prende forma ed il prossimo colpo potrebbe arrivare ‘grazie’ all’ex: Carlo Ancelotti scarica il gioiello, scambio a sorpresa

Un’estate di ritorni quello che ha coinvolto alcuni dei principali top club europei. Se la Juventus ha riabbracciato Allegri dopo il divorzio consumatosi nell’estate 2019, discorso praticamente identico è quello che riguarda Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo è (di nuovo) l’allenatore del Real Madrid: l’ex Milan intende dare una scossa, con la rosa delle ‘Merengues’ che potrebbe registrare non pochi movimenti sia in entrata che in uscita. E proprio per quanto riguarda le cessioni, Ancelotti non esclude l’addio di due pedine imprescindibili nello scacchiere tattico di Zinedine Zidane nell’attuale sessione di calciomercato: salutato il francese, due top potrebbero dunque cambiare aria in caso di clamorosa offerta nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, colpo da Madrid: Rabiot nello scambio

Come riportato da ‘Fichajes.com’, per Ancelotti Casemiro e Fede Valverde non sono incedibili. È in particolar modo l’uruguagio di origini spagnole a solleticare i pensieri della Juventus, a caccia di un rinforzo di spessore per la mediana.

Ancelotti stima ormai da tempo Adrien Rabiot che è sulla lista dei partenti dalla Torino bianconera. Ecco dunque che uno scambio, fino ad ora mai valutato, potrebbe prendere piede nei prossimi mesi tra il centrocampista francese (valutato 25 milioni) e l’ex Penarol.

Perez valuta il cartellino di Valverde almeno 50 milioni di euro: il gioiellino 22enne ha accumulato 33 presenze stagionali con 3 reti ed 1 assist e, a sorpresa, potrebbe finire per salutare le ‘Merengues’. La Juventus può pensarci accontentando Ancelotti con Rabiot, pallino del tecnico emiliano.