Calciomercato Inter, addio Hakimi | Accordo e addio in Premier

L’Inter è al lavoro per stabilire sacrifici e priorità per la sua rosa nelle prossime settimane. Un profilo caldo in uscita sembra quello di Achraf Hakimi: accordo per l’uscita del laterale

L’Inter è arrivata a un nuovo bivio della sua storia. L’addio ad Antonio Conte ha aperto una nuova fase di turbolenza, con l’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina della Beneamata. Un nuovo corso che dovrà necessariamente ripartire da sacrifici importanti sul calciomercato. Le ristrettezze economiche, infatti, sono ancora importanti e qualche cessione importante è stata imposta dalla società al fine di completare la rosa e sistemare il bilancio.

Uno dei nomi che potrebbe lasciare i nerazzurri nelle prossime settimane è quello di Achraf Hakimi. Nelle ultime settimane, è diventato feroce il pressing del PSG sull’esterno marocchino. Il club transalpino, in procinto anche di ingaggiare Donnarumma dopo l’addio al Milan, sembrava ormai balzato in pole position nella corsa al calciatore. Il suo futuro, però, non è per nulla deciso, anzi un altro club estero sembra pronto ad accelerare e a sorpassare il PSG per il terzino ex Borussia Dortmund.

Calciomercato Inter, addio Hakimi: il Chelsea supera il PSG

L’Inter, quindi, potrebbe prepararsi a perdere Hakimi, ma non per forza in direzione Parigi. Occhio, infatti, al Chelsea, che è pronto a inserirsi in maniera importante nella corsa al calciatore. Secondo quanto riporta ‘Football Insider’, i Blues avrebbero già sorpassato i francesi per l’esterno. Il Chelsea avrebbe già l’accordo con il ragazzo, che quindi avrebbe già espresso preferenza per i campioni d’Europa rispetto ai francesi. Entrambi i club, inoltre, hanno offerto una cifra di circa 65 milioni di euro per il ragazzo, ma l’Inter continua a chiederne 80 per cederlo. Vedremo se quest’opportunità prenderà il sopravvento per il futuro del calciatore o se i francesi riusciranno a tornare in auge per acquistarlo.