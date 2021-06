Hakimi è l’indiziato numero uno tra i big della rosa a dire addio all’Inter in estate: occhio all’occasione dal Real Madrid per il sostituto

È durata poco la festa scudetto dell’Inter. I nerazzurri devono fare i conti con la complicata realtà economica del club e prendere seri provvedimenti in merito. Vista la situazione, Conte ha deciso di dire addio, scatenando un vero e proprio terremoto. L’AD Marotta, non nuovo a certe difficoltà, ha saputo reagire prontamente assicurandosi l’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina. Ci sarà ancora tanto lavoro da svolgere, però, in questa sessione di calciomercato. Suning ha imposto la vendita di uno o due big della rosa e il maggiore indiziato a levare le tende al momento è Achraf Hakimi. Spunta, nel frattempo, una pista a sorpresa per il rimpiazzo direttamente dal Real Madrid, squadra da cui la Beneamata ha acquistato il marocchino un anno fa. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Inter, ‘occasione’ dal Real per il dopo Hakimi

Hakimi è stato uno dei protagonisti della cavalcata nerazzurra. Le sue accelerazioni sulla fascia destra hanno permesso all’Inter di creare costante squilibrio nelle difese avversarie. Ha portato, inoltre, un grande apporto numerico per quanto concerne gol e assist. La sua cessione, però, potrebbe alimentare le casse societarie con ben 80 milioni di euro, cifra che aiuterebbe non poco la famiglia Zhang e permetterebbe magari di non vendere altri big. Per l’esterno si stanno dando battaglia PSG e Chelsea: i dialoghi tra i club avanzano alla ricerca dell’intesa definitiva.

L’Inter, dal canto suo, ha già cominciato da tempo a sondare il terreno per il sostituto e ci sarebbe una rilevante novità in questo senso. Stando a quanto riferisce il portale ‘Todofichajes.com’, sul taccuino di Marotta sarebbe finito a sorpresa anche il nome di Alvaro Odriozola, terzino destro in forza proprio al club da dove è arrivato Hakimi.

L’ex Real Sociedad non rientra nei piani dei ‘Blancos’ e potrebbe rappresentare una buona opzione a basso costo. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 e la valutazione si attesta intorno ai 10 milioni di euro. Ma il club di Ancelotti pare disposto ad accettare anche la formula del prestito con diritto di riscatto. Il classe ’95 può ricoprire sia il ruolo di esterno basso, che quello di laterale in un centrocampo a cinque. Le sue caratteristiche, perciò, si adatterebbero alla perfezione al modulo di Inzaghi. L’Inter può pescare ancora in casa Real per la fascia destra, staremo a vedere se i nerazzurri decideranno di approfondire il discorso.