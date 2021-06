La Juventus intende essere protagonista anche sul fronte calciomercato puntellando al rosa a disposizione di Allegri: doppia beffa possibile!

Settimane intense per la Juventus, vogliosa di mettere a segno i primi colpi per il nuovo corso di Massimiliano Allegri sulla panchina dei bianconeri. Dopo una stagione deludente in Serie A e in Champions League, la dirigenza torinese starebbe pensando ad innesti di assoluto valore per provare così a tornare protagonista a livello europeo dopo la cocente eliminazione contro il Porto. Dopo gli annunci a sorpresa dell’addio di Fabio Paratici e dell’arrivo dell’allenatore livornese, i bianconeri sono al lavoro per trovare la giusta collocazione ai top player monitorati nelle ultime settimane.

Calciomercato Juventus, Pogba resta il sogno: doppia beffa a Torino

Il sogno della Juventus resta il centrocampista francese del Manchester United, Paul Pogba, che ieri ha fatto trepidare anche gli stessi tifosi bianconeri rispondendo al commento su Instagram dell’ex compagno Claudio Marchisio: “Prossima destinazione Torino“. L’altro profilo monitorato dalla compagine torinese è quello di Ousmane Dembele, classe 1997, pronto a dire addio al Barcellona. Entrambi i calciatori hanno il contratto in scadenza nel giugno 2022 con i rispettivi club: il futuro dei due top player è ancora incerto con i vari contatti per il possibile prolungamento.

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.com” il Paris Saint Germain potrebbe aspettare la scadenza dei loro contratti per poi sferrare l’assalto ai due colpi a parametro zero nell’estate 2022. Un’idea suggestiva in vista della prossima stagione con i rinnovi contrattuali di Pogba e Dembele che sono in fase di stallo.

La Juventus continuerà ad essere protagonista sul fronte calciomercato per arrivare ai migliori calciatori in circolazione del panorama europeo. Idee avvincenti in vista della prossima stagione con il club bianconero sempre protagonista.