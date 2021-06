Continua la telenovela tra Lautaro Martinez e Barcellona: in merito è intervenuto l’agente del ‘Toro’

La telenovela tra il Barcellona e Lautaro Martinez potrebbe ritornare in maniera preponderante. Dopo il lungo corteggiamento dei catalani il ‘Toro’ ha deciso di continuare la sua avventura in nerazzurro arrivando a conquistare il suo primo campionato italiano da protagonista. Adesso, però, i blaugrana potrebbero tornare in pressing sull’attaccante argentino, nonostante il colpo Sergio Aguero.

Lautaro ha cambiato agente, passando sotto la guida di Alejandro Camano che ha parlato della situazione attuale dell’Inter ma anche dell’attaccante nerazzurro e dell’altro suo assistito Achraf Hakimi, al centro del mercato e primo candidato a lasciare Milano in questa sessione di mercato.

Calciomercato Inter, agente di Lautaro: “Valuteremo la situazione del club”

L’agente di Lautaro Martinez ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di ‘Sport’ (quotidiano spagnolo): “Attualmente siamo molto sereni, vogliamo capire la situazione e i progetti del club. Barcellona? Chi non vorrebbe giocare in un club del genere, è una delle squadre più forti al mondo”. Frasi che fanno pensare ad un’apertura verso il club spagnolo, qualora i progetti dell‘Inter non dovessero soddisfarlo.

Inoltre Camano ha anche parlato dell’interessamento precedente del Barça: “Non so cosa sia successo l’anno scorso con il ragazzo, mi ha detto che il suo ex agente gli aveva parlato del Barcellona ma era tutto molto confuso. Adesso ascolteremo le offerte che arriveranno e capiremo la situazione dell’Inter”.