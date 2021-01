In casa Juventus giugne un’offerta di scambio dal Real Madrid: il centrocampista vuole partire gli spagnoli lo inseriscono nell’affare

Trascorsa una settimana dall’inizio della sessione invernale di calciomercato, in casa Juventus si continua a lavorare sia in entrata che in uscita. Gli occhi del Real Madrid continuano ad essere puntati tra le fila dei bianconeri, dove un calciatore ha suscitato l’interesse dei ‘blancos’. Gli spagnoli mettono sul piatto uno scambio con il centrocampista che vorrebbe partire. La Juventus dice no.

Calciomercato Juventus, Valverde chiede la cessione: il Real Madrid propone lo scambio con de Ligt

Nella Juventus continuano a salire le prestazioni di Matthijs de Ligt. Il difensore olandese infatti dopo un inizio un po’ in difficolta è riuscito a riprendere in mano la situazione ed a confermarsi un pilastro della difesa bianconera. Da tempo su di lui ci sono puntati gli occhi di diversi top club europei, in particolare quelli del Real Madrid.

Tra le fila dei ‘blancos’ però c’è da risolvere la questione legata a Federico Valverde, che sembrerebbe essere scontento nel club di Madrid ed avrebbe chiesto la cessione. Da qui dunque parte l’idea della società spagnola di proporre proprio Valverde in uno scambio con Matthijs de Ligt, difensore che continua a piacere molto agli spagnoli. Arriva però il no secco della Juventus, che non vuole separarsi dal proprio gioiello olandese.