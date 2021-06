Calciomercato, la mossa del Real Madrid e di Ancelotti apre a un pazzesco triangolo che coinvolge Juventus e Napoli

Il ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid ha sorpreso tutti. Con il tecnico italiano al timone, cambiano anche molte delle strategie di mercato dei ‘Blancos’, che potrebbero dunque coinvolgere anche le squadre italiane. Idee chiare per l’allenatore, che guarda al suo passato per una svolta epocale, che dovrebbe avviare, nei progetti, un nuovo ciclo per gli spagnoli.

Calciomercato, il Real Madrid punta Koulibaly: per Juventus e Napoli cambia tutto

E’ il momento, secondo ‘Don Diario’, di pensare al dopo Sergio Ramos. Lo storico centrale, capitano e leader carismatico, ha fatto il suo tempo. Il sostituto che il nuovo allenatore ha in mente è Kalidou Koulibaly, allenato ed apprezzato ai tempi del Napoli. Il senegalese dal canto suo si trova bene in azzurro, ma potrebbe essere all’ultima occasione per un grande contratto nella sua carriera e i partenopei, di fronte a una giusta offerta, lo cederebbero, per sistemare le casse del club. Non solo: un intreccio particolare garantirebbe al Napoli anche un degno sostituto.

La coppia di centrali che Ancelotti ha in mente è formata da Koulibaly e dal nuovo acquisto Alaba. A quel punto, anche Varane potrebbe dire addio, con la Juventus che sarebbe una delle opzioni prioritarie per il francese. L’effetto domino farebbe sì che il nome in uscita dai bianconeri sarebbe quello di Demiral, già seguito in passato dal Napoli e che proprio in azzurro potrebbe trovare spazio per rilanciarsi.