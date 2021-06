Calciomercato Inter, sfuma Firpo: c'è il Milan | Obiettivo chiaro per Inzaghi

L’Inter va a caccia di un profilo per sistemare la fascia sinistra sul calciomercato. I nerazzurri vedono sfumare una pista, ora calda in chiave Milan, ma un altro profilo piace molto a Simone Inzaghi

L’Inter ha iniziato un nuovo corso con l’arrivo di Simone Inzaghi in panchina. Il tecnico avrà bisogno di puntellare la rosa per esprimere il calcio che ha in mente alla guida della Beneamata, anche a fronte dei grandi sacrifici che restano all’orizzonte. I nerazzurri, infatti, dovranno cedere almeno un big per far quadrare i conti e uno dei maggiori indiziati resta Achraf Hakimi. Il gioiello, a cui la Beneamata direbbe addio per una cifra sugli 80 milioni di euro, potrebbe finanziare i rinforzi sulle fasce.

Ormai dalla scorsa stagione, l’Inter va a caccia di un mancino a sinistra che possa esprimersi al meglio nel 3-5-2. Un profilo accostato ai nerazzurri la scorsa estate è stato quello di Junior Firpo, ma a distanza di quasi un anno la situazione sembra essere drasticamente cambiata. Ora il laterale, come riporta ‘Calciomercato.it’, è nel mirino del Milan e di diversi club italiani. La sua valutazione si aggira sui 15 milioni di euro, ma l’operazione potrebbe decollare in prestito, con diritto o obbligo di riscatto. Di certo, ora l’Inter si defila per il futuro dell’ex Betis, ma un altro profilo pare in pole per Inzaghi.

Calciomercato Inter, Inzaghi si consola con Emerson Palmieri

Un nome da tenere particolarmente in considerazione per l’Inter è quello di Emerson Palmieri. Il laterale del Chelsea è da mesi nei radar di Marotta, a caccia di un colpo in quella zona di campo. Sul calciatore è importante anche l’interesse del Napoli, secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.it’, ma i nerazzurri cercheranno di affondare il colpo. Il Chelsea, però, ne fa una valutazione sui 15 milioni di euro e il terzino percepisce uno stipendio da 4 milioni l’anno. Le alternative, più fredde, sono rappresentate da Kostic e Tagliafico. Intanto, Palmieri resta nei pensieri nerazzurri: potrebbe essere lui il colpo giusto per Inzaghi.