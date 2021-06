Filip Kostic, esterno offensivo dell’Eintracht di Francoforte, è un obiettivo di calciomercato dell’Inter di Simone Inzaghi a caccia di rinforzi: le ultime

Il calciomercato non si ferma mai, neanche in periodo di EURO2020 e l’Inter continua a cercare profili che possano fare al caso di Simone Inzaghi, nuovo allenatore della Beneamata che dovrà fronteggiare alcune partenze eccellenti causa bilancio. Sul taccuino degli uomini mercato nerazzurri c’è senza dubbio il nome di Filip Kostic, esterno di centrocampo dell’Eintracht di Francoforte. Alto oltre 1 metro e 80, il forte giocatore serbo, che non partecipa a questa edizione dell’europeo, è in scadenza di contratto nel 2023 con la società tedesca ed è un nome caldo per l’Inter da diverse stagioni. Kostic inoltre conosce benissimo San Siro dove, nel 2019, si guadagnò il passaggio del turno ai danni della squadra allenata da Luciano Spalletti in occasione degli ottavi di finale di Europa League.

Il suo piede preferito è il mancino e, viste le caratteristiche fisiche, Kostic predilige agire sulla fascia sinistra, anche in posizione più avanzata. La possibilità di rientrare però sul piede forte, gli consente anche di poter essere schierato a destra. Insomma un giocatore duttile che potrebbe davvero fare al caso dell’Inter, soprattutto se dovesse esserci una rivoluzione vera e propria sulle fasce.

Calciomercato Inter, obiettivo Kostic | Le ultime sulla trattativa

Filip Kostic ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 35 milioni di euro ed un contratto, come affermato anche in precedenza, in scadenza nel 2023. Nell’ultimo campionato tedesco, il serbo ha collezionato 30 presenze mettendo a segno 4 reti, ma soprattutto fornendo ben 17 assist ai suoi compagni di squadra, un numero davvero esorbitante considerando anche la sua spiccata fisicità.

Secondo gli ultimi aggiornamenti di ‘Calciomercato.it’, l’Eintracht di Francoforte non sarebbe disposto ad abbassare le sue pretese per Kostic e l’Inter non è intenzionata a mettere mano al portafogli per una cifra così importante, inoltre attenzione alla concorrenza dell’Hertha Berlino, che segue il giocatore già da qualche settimana.