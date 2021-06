L’Inter pesca un nuovo candidato a rinforzare la fascia mancina di Simone Inzaghi: gli agenti del giocatore sbarcano a Milano

L’Inter continua a cercare un rinforzo sulla fascia vista la partenza sempre più probabile di Achraf Hakimi, direzione Psg (con il Chelsea che disturba i parigini). Anche se in questo momento la società è più orientata verso un esterno di sinistra e ovviamente tra i primi nomi che circolano in orbita nerazzurra c’è sempre il terzino della Nazionale e del Chelsea, Emerson Palmieri, conteso con la Juventus, ma nelle ultime ore sarebbe sbucato un nuovo candidato.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Annuncio in conferenza

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, addio Hakimi: ritorno di fiamma | Sorpasso sulla fascia

Calciomercato Inter, possibile incontro con gli agenti di Olivera

Si tratta del classe ’97 del Getafe, Mathias Olivera, laterale mancino uruguaiano con passaporto spagnolo. Secondo le notizie raccolte da ‘calciomercato.it’ gli agenti del giovane calciatore sarebbero sbarcati a Milano e presto potrebbe esserci un incontro con il club nerazzurro per discutere del ragazzo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, Zhang a rischio | Cessione sicura, arriva la conferma

Rispetto ai nomi di primo piano che l’Inter continua a monitorare, Olivera rappresenta un profilo giovane e meno costoso, nonostante abbia una clausola risolutiva di 20 milioni di euro. Il giovane uruguaiano ha dimostrato di essere un terzino di grandi prospettive. Nell’ultima stagione, infatti, ha totalizzato 31 presenze in Liga col Getafe, 28 gare, invece, disputate con la nazionale dell’Uruguay Under-21 con cui ha realizzato 3 gol. L’Inter presto potrebbe accelerare per il giovane terzino e assicurarsi un giovane per il futuro.