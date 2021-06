Cristiano Ronaldo è intervenuto in conferenza alla vigilia del match tra Ungheria e Portogallo: annuncio sul futuro alla Juventus

Cristiano Ronaldo resterà alla Juventus? È ciò che molti si stanno chiedendo. Il campione bianconero, intanto, è si prepara all’esordio a Euro 2020: il suo Portogallo incontrerà domani l’Ungheria, nell’incontro valido per la prima giornata della competizione. Il 36enne è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida, rilasciando un passaggio anche sulle tanti voci di calciomercato riguardo al suo futuro: “Gioco ad alti livelli da diciotto anni e questa situazione non mi influenzerà. Se avessi 18 o 19 anni probabilmente non dormirei pensando al mio futuro. Ma adesso il focus è sulla Nazionale: è il mio quinto europeo e voglio fare bene”.

Discorso rimandato, quindi, a dopo la fine dell’Europeo, o perlomeno fino a che rimarrà in gara il Portogallo. I bianconeri, dal canto loro, hanno molti dubbi sulla permanenza del loro fuoriclasse. La carta d’identità parla chiaro, il suo stipendio da oltre 30 milioni netti a stagione è tra i più pesanti in assoluto nel panorama calcistico mondiale e lo stesso Allegri non ha posto veti alla cessione. Il suo contratto è in scadenza giugno 2022 e i club maggiormente interessati al suo acquisto sarebbero PSG e Manchester United al momento. L’idea di un possibile ritorno al Real Madrid stuzzica le voglie del classe ’85, ma il patron dei ‘Blancos’ Florentino Perez pare avere altre priorità. Vi terremo aggiornati.