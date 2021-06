Calciomercato Juventus, Allegri vuole Pjanic | Contatto diretto

La Juventus potrebbe riprendersi Miralem Pjanic, ci sono già stati dei contatti con Massimiliano Allegri

La Juventus ha intenzione di rinforzare il centrocampo in questa sessione di mercato. Massimiliano Allegri vuole elementi importanti per iniziare al meglio il suo secondo ciclo in bianconero, consapevole che i vari Ramsey, Rabiot e Bentancur non diano le giuste garanzie. L’idea è quella di affidare le chiavi della squadra a un regista importante, e chi meglio del giocatore che già conosce i suoi schemi alla perfezione. Si tratta di Miralem Pjanic, che al Barcellona ha vissuto una stagione sottotono, complice anche alcuni screzi con Koeman, che gli ha concesso pochissimo spazio.

Juventus, contatto tra Allegri e Pjanic

Secondo quanto riferito da ‘Sport.es‘, c’è stato un contatto diretto tra Pjanic e Allegri. Nello specifico, il centrocampista bosniaco avrebbe scritto: “Congratulazioni, mister“. E il tecnico della Juventus avrebbe risposto: “Grazie, ti aspetto di nuovo con me, qui sarai di nuovo protagonista“. Un messaggio chiaro, quello riportato dal quotidiano spagnolo.

Allegri ha chiesto alla dirigenza della Juve il ritorno di Pjanic, che potrebbe concretizzarsi anche con un prestito di uno o due anni, vista l’alta valutazione fatta lo scorso anno per lo scambio con Arthur. Il suo arrivo in prestito permetterebbe al club bianconero di acquistare un altro centrocampista e uno dei nomi più in voga è Manuel Locatelli.