Juventus e Inter monitorano la situazione dell’esterno di Serie A: possibile addio viste le richieste economiche eccessive per il rinnovo

Sono giornate importanti per quanto riguarda l’esterno Adam Marusic, visto che il suo futuro potrebbe decidersi già in questa estate considerando il suo contratto in scadenza nel 2022. Il rinnovo al momento sembra essere complicato in quanto il calciatore chiederebbe di più rispetto a ciò che vuole pagare la Lazio.

Per questo motivo dunque non è da escludere un addio e non mancano le squadre interessate al calciatore classe 1992, che sembrerebbe essere seguito sia dalla Serie A che da altri campionati importanti. Su di lui potrebbe esserci l’interesse di Juventus e Inter.

Calciomercato, Juventus e Inter pensano a Marusic per la prossima annata

In caso di addio di Marusic dalla Lazio, dunque, due grandi club di Serie A potrebbero tentare l’assalto, sfruttando quindi il contratto in scadenza tra un anno per pagare meno. L’Inter in particolare potrebbe avere bisogno di un esterno destro veloce per colmare la possibile partenza di Achraf Hakimi.

In questa stagione con la maglia della Lazio, Marusic ha collezionato ben 36 presenze su 38 giornate di Serie A e ha realizzato anche due reti e quattro assist. A queste vanno aggiunte le otto gare di Champions League tra gironi e ottavi di finale.

Marusic è stato un punto fermo ma le richieste di rinnovo potrebbero essere alte, per questo si aprono scenari a sorpresa.