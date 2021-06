Simone Inzaghi pensa al terzino del Napoli per la sua nuova Inter: Spalletti provoca chiedendo un big

L’Inter ha bisogna di effettuare delle cessioni di rilievo, prima di poter pensare di rinforzare la rosa con nuovi acquisti. L’assetto tattico costruito da Antonio Conte in questi due anni non verrà stravolto, anche perché Simone Inzaghi predilige la difesa a 3 con l’unica differenza che alla Lazio dava spazio al trequartista dietro una sola punta. Presto potrebbe arrivare l’addio, ormai quasi certo, di Achraf Hakimi, conteso tra Psg e Chelsea e proprio in quel reparto il club meneghino cerca dei rinforzi.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, sfida a Mourinho | Colpo a centrocampo!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, annuncio in diretta: 80 milioni!

La società nerazzurra sta lavorando per rinforzare entrambe le fasce: a sinistra il nome più caldo è sempre quello di Emerson Palmieri anche se negli ultimi giorni si è aperta l’ipotesi Mathias Olivera. Sulla fascia destra rimane in orbita Florenzi ma Inzaghi potrebbe puntare su un altro terzino della Nazionale di Roberto Mancini.

Calciomercato Inter, Inzaghi pensa a Di Lorenzo: Spalletti chiede Brozovic

Si tratta del classe ’93 del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Il terzino ex Empoli potrebbe finire tra le prime scelte del neo allenatore nerazzurro per sostituire la partenza di Hakimi. Il neo allenatore del Napoli ed ex Inter, Luciano Spalletti, però, potrebbe opporsi ai corteggiamenti dei nerazzurri e chiedere una contropartita tecnica, ad esempio Marcelo Brozovic che, proprio durante la gestione del tecnico toscano, arretrò il suo baricentro, diventando un perfetto regista di centrocampo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, svolta Hakimi e Lautaro | L’agente chiarisce

Una provocazione, quella di Spalletti, che difficilmente verrebbe accolta dall’Inter che considera Brozovic uno dei perni fondamentali del centrocampo. Il croato ha, inoltre, un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro, circa il doppio di quello di Di Lorenzo e di conseguenza il Napoli dovrebbe aggiungere una parte economica per pareggiare il divario tra i due calciatori.