L’Inter non smette di lavorare sul calciomercato e ha già in mente una nuova mossa in caso di addio del big: scelto l’obiettivo

Dopo l’annata straordinaria, non si fermano i lavori dell’Inter per programmare al meglio anche la prossima annata. I nerazzurri non vivono una momento straordinario a livello economico e per questo motivo potrebbero esserci delle cessioni. Oltre ad Hakimi, si parla anche di Lautaro Martinez che in caso di offerte importanti potrebbe anche dire addio.

Per questo motivo l’Inter va a caccia anche di un nuovo attaccante che potrebbe diventare titolare qualora dovesse salutare l’argentino, in modo da creare una nuova coppia offensiva con Romelu Lukaku ormai deciso a restare in nerazzurro. L’obiettivo potrebbe arrivare dalla Premier League, nel mirino può esserci Richarlison.

Calciomercato Inter, in caso di addio di Lautaro c’è Richarlison

Il calciatore brasiliano ha vissuto una buona annata in Inghilterra ma, come riporta ‘Fichajes.net’, il suo futuro sembra tutt’altro che segnato e per questo l’Inter potrebbe pensare a lui. Il classe 1997 sembrerebbe intenzionato a salutare l’Everton dopo l’addio di Carlo Ancelotti, che si è trasferito al Real Madrid.

La richiesta del club di Premier League potrebbe aggirarsi intorno ai 45-50 milioni di euro. Una cifra sicuramente alta ma che l’Inter potrebbe permettersi in caso di addio di Lautaro Martinez, perché riceverebbe molti soldi da reinvestire.

Il brasiliano ha realizzato sette reti nelle 34 gare giocate in Premier League e ha fornito anche tre assist ai suoi compagni.