La Juventus dovrà stare attenta al Manchester United per un attaccante che sta inseguendo da tempo per rinforzare la rosa di Allegri

La Juventus, il Manchester United e il calciomercato: tre nomi di cui sentirete parlare tanto in questa estate che, per quanto riguarda il fronte trasferimenti, si sta già riscaldando a sufficienza. Tra Cristiano Ronaldo che potrebbe tornare all’Old Trafford, lo stadio che lo ha visto iniziare a splendere nel firmamento calcistico, e Paul Pogba, invece, che potrebbe vestire nuovamente la maglia bianconera con cui, anche lui, ha cominciato a essere il centrocampista spietato che oggi conosciamo, c’è un’altra pista che lega Torino alla città inglese. Stavolta, però, le due squadre non faranno affari tra di loro, ma si contenderanno lo stesso calciatore: Ousmane Dembele, l’ala destra del Barcellona.

Il francese, classe 1997, ha un contratto in scadenza con il club di Joan Laporta nel 2022 e, nonostante le trattative iniziate per il suo rinnovo, ancora non c’è stato niente di concreto per siglare l’accordo tra le due parti. Ed è qui che entrano in campo la società di Andrea Agnelli e di Joel e Avram Glazer decisi a strappare il talento a Ronald Koeman.

Calciomercato Juventus, su Dembele piomba anche lo United | I dettagli

Secondo quanto riferiscono da ‘El Mundo Deportivo’, quotidiano sportivo spagnolo, infatti, anche il Manchester United ha messo gli occhi addosso a Dembele, uno dei candidati numero uno alla vittoria di Euro 2020 con la maglia della Francia. Il ventiquattrenne, ala destra del Barcellona, è però inseguito anche dalla Juventus di Massimiliano Allegri, che potrebbe così rinforzare la sua rosa con l’innesto dell’ex Borussia Dortmund e Rennes. Sempre secondo gli iberici, la Vecchia Signora avrebbe proposto al giocatore un contratto quinquennale alle stesse cifre dei blaugrana.

Un contratto che, se non decolla per le cifre con i culé, potrebbe non convincere il francese anche per il suo arrivo in Italia. La beffa, insomma, da parte dei Red Devils è dietro l’angolo, visto non solo il loro interessamento, ma anche la possibilità concreta di offrire di più rispetto alle altre pretendenti.