Il Real Madrid pesca un centrocampista dalla Juventus: Allegri non lo considera indispensabile

In casa Real Madrid è la fine di un ciclo, il ciclo di Sergio Ramos che lascia i blancos in lacrime dopo 16 anni di grandi trionfi. Il club spagnolo, però, deve soprattuto pensare al mercato in entrata per rinnovare una rosa che negli ultimi anni ha faticato a vincere. Carlo Ancelotti, tornato per provare a vincere ancora con le merengues, ha richiesto diversi giocatori a Florentino Perez e tra questi c’è anche un centrocampista di Serie A.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, addio a centrocampo | Barcellona all’assalto

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, beffa in attacco | Maxi affare in Premier

Calciomercato Juventus, Ancelotti pensa a Rabiot per il centrocampo

Si tratta di Adrien Rabiot, attualmente impegnato nell’Europeo con la Francia. Ancelotti lo aveva richiesto anche precedentemente all’Everton e adesso, secondo quando riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, starebbe spingendo per averlo al Real Madrid. Massimiliano Allegri non lo considera indispensabile per la sua idea di calcio e il prezzo fissato dalla Juventus di 30 milioni di euro potrebbe essere abbastanza raggiungibile dal club spagnolo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Torna con lo scambio

Il giocatore potrebbe essere spinto nel seguire Ancelotti per trovare la fiducia di cui ha bisogno. La Juventus non lo considera indispensabile e viste le difficoltà per Perez di portare Pogba o Camavinga, la pista Rabiot rappresenta la più plausibile e concreta possibilità per il Real Madrid di rinforzare il proprio centrocampo. E chissà che nella trattativa per il francese non possa rientrare Isco, pallino della ‘Vecchia Signora’ ormai da molto tempo.