L’Inter rivede le priorità sul mercato dopo il caso Eriksen: ipotesi scambio con la Juventus per sostituire il danese, con i nerazzurri disposti a mettere un conguaglio. Ostacolo ingaggio

L’Inter organizza il mercato tra cessioni e possibili nuovi acquisti. Il piano societario è chiaro da diverse settimane: occorrono due-tre cessioni prima di pensare ad operazioni in entrata. La strategia necessita però di una rivisitazione dopo quanto accorso a Christian Eriksen durante l’Europeo con la Danimarca. Il centrocampista, dopo il grave malore, è stato operato al cuore e non potrà più giocare a calcio in Serie A.

Il regolamento italiano, infatti, vieta ad un atleta che si trova nelle condizioni del danese di praticare sport agonistico. Eriksen sta bene e se vorrà potrà ancora giocare a pallone, ma non in Serie A. La cosa più importante è che il giocatore si riprenda del tutto, ma intanto l’Inter deve pensare anche a come sostituirlo. Il suo ruolo tattico era fondamentale per il gioco di Simone Inzaghi, e rimpiazzarlo non sarà semplice. La società lavora al caso ed un’ipotesi suggestiva arriva dalla Juventus.

L’Inter sta infatti valutando il cartellino di Aaron Ramsey per sostituire Eriksen. Il gallese – prossimo avversario dell’Italia agli Europei – ha un contratto con la Juventus sino al 2023, ma è fuori dal progetto tecnico di mister Allegri. La mancanza di continuità e alcuni problemi fisici di troppo lo hanno messo in uscita nonostante i cinque assist confezionati nell’ultima Serie A.

Calciomercato, scambio con la Juventus per sostituire Eriksen

Gli intermediari legati alla Juventus hanno offerto il cartellino del gallese all’Inter che ora valuta l’offerta: l’idea è quella di uno scambio con Ivan Perisic, con i nerazzurri chiamati poi ad aggiungere un conguaglio di 6-7 milioni. Il croato va in scadenza nel 2022 e senza rinnovo è l’ultima estate che si può sfruttare per non perderlo a zero. L’operazione può prendere piede, ma c’è l’ostacolo ingaggio da superare: Ramsey percepisce 7 milioni di euro l’anno, Perisic circa 5. Sarà necessaria una rivisitazione al ribasso da parte del gallese per la fumata bianca.