Calciomercato Juventus, dal Brasile assicurano: Arthur è stato messo sul mercato dal club bianconero, la situazione

Doveva essere il top player del centrocampo, tanto atteso dalla tifoseria bianconera. E invece, il primo anno di Arthur alla Juventus è stato letteralmente un flop. Arrivato nel super-scambio con Pjanic, l’ex Barcellona ha deluso le aspettative e non è riuscito a convincere del tutto la dirigenza piemontese. D’altronde, è ancora negli occhi dei tifosi la grigia prestazione di Bergamo, contro l’Atalanta, che per poco non è costata la qualificazione in Champions alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sostituto Eriksen | Ipotesi scambio con la Juventus

Juventus che adesso starebbe ragionando sul futuro del brasiliano, alla luce di una stagione da cancellare e di una ‘restaurazione’ da portare avanti nel nome di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dal media carioca ‘UOL.com’, i bianconeri avrebbero già messo sul mercato Arthur e sarebbero in attesa delle prime offerte, per cedere l’ex centrocampista di Gremio e Barcellona. Dalla Francia, il PSG risulterebbe alla finestra, ma ad oggi non si registrano proposte ufficiali.

Calciomercato, Arthur-Juventus: un flop da 5 milioni di euro a stagione

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, frenata in difesa | Doppia idea low cost

Quello di Arthur alla Juventus, comunque, resta un flop da 5 milioni di euro netti a stagione: il brasiliano ha un contratto fino al 2025 e trovare un potenziale compratore non sarà facile. Non solo per le questioni salariali, ma anche per formalizzare una plusvalenza capace di far respirare il bilancio della Vecchia Signora. Ad oggi, dunque, il nazionale verdeoro rischia di essere fuori dai piani tecnici di Massimiliano Allegri e nelle prossime settimane si prevedono i primi aggiornamenti. Dal Brasile, intanto, sono sicuri: tra Arthur e la Juventus sarà addio.