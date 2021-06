Niente Italia per Memphis Depay, che sarà un nuovo giocatore del Barcellona: ecco l’annuncio ufficiale del club blaugrana

Era nell’aria da diverso tempo, ma ora è arrivata l’ufficialità. Memphis Depay è un nuovo giocatore del Barcellona: niente Italia, quindi, per l’olandese, che interessava in particolare a Juventus e Inter. L’attaccante si trasferirà a parametro zero non appena concluso il contratto con il Lione, il 30 giugno 2021.

A dare la notizia il club blaugrana sul proprio sito tramite un comunicato: “Fc Barcellona e Memphis Depay hanno raggiunto un accordo per il calciatore che si unirà al Club una volta terminato il suo contratto con l’Olympique Lione. Il calciatore firmerà un contratto fino alla fine della stagione 2022/23”.