Marco Branca ha incontrato la dirigenza del Milan per parlare di due possibili colpi gestiti dalla sua agenzia

Nuovi possibili colpi in vista in casa Milan: l’ex dirigente dell’Inter Marco Branca, navigato uomo di calcio e oggi collaboratore dell’agenzia Firs1 Sports, ha parlato in esclusiva a ‘Calciomercato.it’ svelando alcuni dettagli molto significativi in chiave mercato dell’incontro con la dirigenza del Milan, focalizzandosi, soprattutto, su due giocatori:

Calciomercato Milan, Ikoné e Majer possibili arrivi

“Abbiamo avuto un incontro molto positivo con la dirigenza rossonera. Abbiamo chiacchierato per renderci conto di quali possano essere gli obiettivi del Milan e se si possano trovare un punto d’incontro”. In particolare, Branca si è espresso su Jonathan Ikoné, centrocampista francese del Lille, e Lovro Majer, centrocampista croato della Dinamo Zagabria:

“Sono possibili trattative con il Milan, giocatori che piacciono alla società. Con i rossoneri ci saranno nuovi incontri nei prossimi giorni“. L’esterno offensivo classe ’98 del Lille ha una valutazione di circa 25 milioni di euro e piace anche ad alcuni club di Premier League e Bundesliga. Il 23enne croato, invece, ricopre il ruolo di regista, e rappresenterebbe un’affare più semplice per le possibilità economiche del club rossonero.