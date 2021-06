Il Milan prosegue la caccia ai rinforzi da regalare a Stefano Pioli nelle prossime settimane: sorpasso e rischio beffa, sorpasso in Serie A per il talento

Il calciomercato rossonero prende forma e con il passare delle settimane, la rosa a disposizione di Stefano Pioli può mutare con nuovi rinforzi in arrivo. Tra i nomi che con maggiore costanza è stato accostato alla società di via Aldo Rossi, dalla Spagna, vi è sicuramente Junior Firpo. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, nella corsa a Junior Firpo il Milan rischia di vedere l’inserimento di un club a sorpresa. Concorrenza dalla Serie A dunque per il laterale di origini dominicane: c’è la Fiorentina, a caccia di rinforzi di peso per l’anno prossimo.

Calciomercato Milan, s’inserisce la Fiorentina: lo manda Koeman

Il club di Rocco Commisso guarda dunque con interesse a Firpo che difficilmente rimarrà alla corte di Koeman, vista la scarsa fiducia riposta dal tecnico olandese nei confronti del laterale.

In scadenza nel giugno 2024 con il Barcellona, la valutazione di Firpo si attesta intorno ai 15 milioni di euro e la Fiorentina, in tal senso, potrebbe anticipare Maldini e Massara.

Situazione in divenire, con Firpo che nell’ultimo anno ha collezionato 18 presenze con 1 rete ed 1 assist con la maglia del club blaugrana.