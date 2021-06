Con il probabile addio di Alessio Romagnoli, il Milan di Stefano Pioli potrebbe virare su Duje Caleta-Car, difensore centrale del Marsiglia e della Croazia

Euro 2020 è nel pieno della fase a gironi. Dopo aver archiviato le prime giornate, che hanno visto la Croazia soccombere contro l’Inghilterra di Southgate, per la nazionale balcanica ora c’è lo scoglio rappresentato dalla Repubblica Ceca di Patrik Schick. Nella rosa a disposizione di Dalic ci sono molti giocatori di esperienza, da Luka Modric a Domagoj Vida, passando per Ivan Perisic, ma anche alcuni giovani di bellissime speranze. Fra questi spicca anche quello di Duje Caleta-Car, difensore centrale vecchio stampo dell’Olympique di Marsiglia, club francese di Ligue 1. L’originario di Sibenik è un classe 1996 ed ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 20-25 milioni di euro che ne fa uno degli oggetti del desiderio più interessanti dei prossimi mesi di trasferimenti.

In ottica Caleta-Car, attenzione al Milan di Stefano Pioli che, dopo aver raggiunto il secondo posto nel campionato italiano di Serie A, potrebbe rivoluzionare il reparto difensivo che si è già rinforzato con la conferma di Fikayo Tomori dal Chelsea campione d’Europa di Thomas Tuchel, allenatore tedesco ex Borussia Dortmund e PSG. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato Milan, Caleta-Car sul taccuino | Ecco come può arrivare

Il difensore centrale titolare della Croazia di Dalic, Duje Caleta-Car, ha un contratto in scadenza nel 2023 con l’OM ed il Milan potrebbe accelerare nel caso in cui dovesse privarsi del cartellino di Alessio Romagnoli, capitano della squadra rossonera che, nella fase finale della stagione, è stato relegato in panchina da Stefano Pioli che gli ha preferito la velocità di Tomori e l’esperienza del gigante danese Simon Kjaer.

Nell’ultimo campionato francese, Caleta-Car, con la maglia del club di Marsiglia, ha collezionato 33 gettoni mettendo a segno anche due reti e fornendo un assist ai suoi compagni di squadra. Il giocatore milita in Francia dopo il trasferimento dal Salisburgo.