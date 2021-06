Il Milan chiude il colpo sul calciomercato per rinforzare la propria retroguardia. Il calciatore è stato riscattato dal club rossonero: ora c’è anche l’annuncio

Il Milan si prepara in vista della prossima stagione, che vedrà i rossoneri tornare in Champions League, oltre alla lotta per la Serie A. Il club milanese vedrà la presenza anche di Fikayo Tomori nel rosa a disposizione di Stefano Pioli, nell’ottica delle sfide che attendono la società nei prossimi mesi. L’operazione sembrava fatta già nella giornata di ieri, ora è appena arrivato anche l’annuncio ufficiale, pubblicato dal club rossonero sul suo sito ufficiale.

Calciomercato Milan, fatta per il riscatto di Tomori: c’è l’annuncio

Di seguito il comunicato: “AC Milan è lieto di annunciare di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori dal Chelsea FC. Il difensore inglese, dopo aver totalizzato 22 presenze e 1 gol nella stagione appena conclusa, continuerà a vestire la maglia rossonera fino al 30 giugno 2025”.