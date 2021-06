Il Milan rischia di veder sfumare uno dei colpi da tempo nel mirino di Maldini: spunta Ancelotti, richiesto espressamente il talento a Madrid

Il Milan attende le prossime settimane per dare il via, con decisione, alla campagna acquisti. Diversi gli obiettivi per il calciomercato estivo del ‘Diavolo’: dall’attaccante che affiancherà Giroud agli innesti in difesa, il lavoro di Maldini e Massara non prevede soste. Ecco che, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon’, però, uno dei colpi maggiormente avvicinati ai colori rossoneri negli ultimi giorni rischia di sfumare. A mettere i bastoni tra le ruote alla dirigenza milanista il grande ex Carlo Ancelotti, che guarda in Serie A ed è pronto a sorpassare il suo ex club. Nel mirino del Real Madrid, tra le primissime richieste dell’allenatore emiliano, vi sarebbe anche Domenico Berardi. L’ala del Sassuolo sta ben figurando con l’Italia di Mancini: Ancelotti, grande estimatore di Berardi, avrebbe deciso di puntarvi sin da subito portandolo a Madrid.

LEGGI ANCHE >>>CMNEWS | Milan, offerto il riscatto per Diogo Dalot: le ultime

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, per la fascia si bussa in casa Roma | La risposta di Mourinho

Calciomercato Milan, Ancelotti vuole Berardi: i dettagli

Berardi al Real, un’idea targata Ancelotti che rischia di lasciare a bocca asciutta il Milan. La valutazione di Berardi, viene riportato, si aggirerebbe intorno ai 30 milioni: occasione ghiotta per i ‘Blancos’ che si assicurerebbero un rinforzo dal sicuro rendimento a costi contenuti.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Ancelotti ha già provato a portare Berardi nella sua avventura al Napoli ma questa potrebbe essere la volta giusta, per allenare il fantasista di proprietà del Sassuolo che nell’ultimo anno ha collezionato 30 presenze con 17 reti e ben 8 assist.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, salta tutto | La ‘colpa’ è della Juventus

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, addio vicino | Scambio più soldi

Situazione dunque in divenire, con il Milan che segue l’attaccante e può vedersi costretto ad alzare bandiera bianca per Berardi: tutta ‘colpa’ di Ancelotti, il 26enne di Cariati il possibile colpo del Real di Ancelotti.