Il possibile arrivo sulla panchina del Sassuolo di Marco Giampaolo può portare al sacrificio di Berardi, seguito dal Milan

L’addio di Roberto De Zerbi, direzione Ucraina, chiude un ciclo splendente del Sassuolo che adesso si prepara a ripartire, con tutta probabilità, da Marco Giampaolo. Il tecnico ex Sampdoria viene da esperienze complicate sulla panchina del Milan prima e su quella del Torino poi. Per questa ragione ha grande voglia di riscatto e troverà una squadra piena di talento da continuare a far crescere, anche se non è ancora esclusa la pista Paulo Fonseca per il club emiliano.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, scambio a sorpresa | Tonali ancora in Serie A!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, si complica il rinnovo | La Juventus tenta il colpo nel Barcellona

Qualora arrivasse Giampaolo, cambierebbero anche le strategie di mercato e quindi la rosa a disposizione sarebbe sicuramente modificata. In particolare l’allenatore potrebbe richiedere un suo fedele centrocampista, richiesto anche durante la sua permanenza al Milan, Rade Krunic. Una stagione poco prolifica per il centrocampista bosniaco, anche se la sua duttilità è risultata fondamentale per Stefano Pioli, tanto che il Milan vorrebbe trattenerlo anche per la prossima stagione.

Calciomercato Milan, Giampaolo pensa allo scambio Krunic-Berardi

Il ‘sacrificio’ di Giampaolo per arrivare a Krunic potrebbe riguardare, clamorosamente, Domenico Berardi. L’ala mancina del Sassuolo ha toccato quota 100 gol con il club nero verde, chiudendo la stagione con 17 gol e 7 assist, tanto da meritarsi un post all’Europeo nell’Italia di Roberto Mancini.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus e Inter, idea Pjanic: a chi servirebbe di più

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, assalto dal Manchester City | Contropartita per Kessie

Il 4-3-1-2 di Marco Giampaolo potrebbe, in qualche modo, penalizzare il gioco di Berardi che, invece, ama partire da posizione defilata per accentrarsi sul mancino. Lo scambio porterebbe l’attaccante nero verde al Milan e Krunic al Sassuolo, anche se attualmente sono solo suggestioni di mercato che non potranno prendere forma finché non ci sarà la firma sul contratto del nuovo allenatore del club emiliano, anche per i differenti valori economici dei due calciatori: Krunic viene valutato circa 10 milioni du euro, Berardi 30-35 milioni. Un gap che costringerebbe il Milan a inserire una parte cash nello scambio per colmare la differenza.