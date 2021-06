Calciomercato Juventus, super sfida per Pjanic | Da Allegri alla nuova Inter

Inter e Juventus sono pronte a ingaggiare un importante duello sul calciomercato per decidere il futuro di Miralem Pjanic. La valutazione sul centrocampista e a quale delle due big servirebbe maggiormente

Il futuro di Miralem Pjanic continua a far discutere in ottica calciomercato. Dopo una stagione deludente con la maglia del Barcellona, il centrocampista potrebbe presto tornare in Italia e recitare un ruolo da protagonista nel massimo campionato italiano. Un nome che, visti gli ottimi trascorsi in Serie A, fa sicuramente gol alle big nostrane e in particolare a Inter e Juventus. Nelle ultime ore, si susseguono le voci che vedrebbero il centrocampista come possibile papabile a rinforzare entrambi i club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio al difensore | Affare da 16 milioni

Una situazione che andrà seguita con attenzione crescente sul calciomercato, ma che impone già da ora un’attenta riflessione su quale dovrebbe essere il futuro del big e il ruolo all’interno di Inter e Juventus. L’ex Roma si configura, infatti, come un profilo molto appetibile, ma che spesso in carriera ha patito equivoci circa la sua collocazione tattica, a dispetto di una tecnica sopraffina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, caccia al difensore | Non tramonta la pista in Serie A!

Calciomercato Juventus e Inter, suggestione Pjanic: a chi servirebbe di più

Pjanic potrebbe trovarsi al centro del calciomercato nelle prossime settimane, con Inter e Juventus che potrebbero accelerare per portarlo in Italia. Le due big, però, hanno esigenze tecnico-tattiche decisamente diverse. L’ex Roma ha dimostrato di poter fare bene come centrocampista basso davanti la difesa, in modo da impostare al meglio l’azione e lanciare la profondità. Caratteristiche utili sicuramente sia all’Inter che alla Juventus, ma le necessità sono comunque diverse tra le due squadre.

Pjanic ritroverebbe in panchina Massimiliano Allegri, in grado di esaltarne i pregi e limitarne i nodi all’interno del suo tessuto di gioco. Inoltre, la Juventus è risultata carente proprio in quella posizione nell’ultima stagione. Allegri non vede Bentancur in quella posizione e Arthur non ha convinto del tutto. L’Inter, invece, potrebbe sì beneficiare dell’innesto di Pjanic, ma in quella posizione ha anche Brozovic e la coesistenza con Eriksen sarebbe comunque difficile. Vedremo, in ogni caso, quale dei due club tenterà l’affondo per il calciatore: una situazione da seguire attentamente nel prossimo futuro.