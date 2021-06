Il Milan e Tonali possono salutarsi nel prossimo calciomercato estivo: per il centrocampista spunta la clamorosa ipotesi di scambio con la big di Serie A

Il Milan e Tonali dopo un solo anno insieme possono salutarsi. Il centrocampista è reduce da una stagione tutt’altro che esaltante, con 37 presenze (2023′) e nè gol nè assist all’attivo. L’ipotesi che vedrebbe ancora Tonali in Italia ma lontano da Milanello può quindi prendere corpo in vista della riapertura del calciomercato estivo, nelle prossime settimane. Ad approfittarne potrebbe essere Josè Mourinho, a caccia di colpi di spessore per la sua Roma ed intrigato dall’idea di poter rilanciare l’ex gioiello del Brescia. Avanza l’ipotesi scambio, di prestiti, tra rossoneri e capitolini: ecco chi può ‘regalare’ al Milan l’addio di Tonali.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, assalto dal Manchester City | Contropartita per Kessie

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo sulla trequarti | Arriva dalla Serie A!

Calciomercato Milan, Tonali alla Roma: scambio con Mourinho

Il Milan può sacrificare Tonali e per farlo, l’idea di uno scambio con la Roma rischia di avanzare spedita per le prossime settimane. Nella Capitale torna Cengiz Under, il cui stipendio si aggira intorno ai 2,5 milioni all’anno e che il Leicester City non riscatterà: Mourinho non sembrerebbe intenzionato a puntare sul giocatore.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Under è un vecchio pallino del Milan che, dunque, valuterebbe uno scambio di prestiti proprio con Tonali per portare l’esterno turco (in scadenza nel 2023 e valutato 20-25 milioni dalla Roma) in quel di Milanello.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, svolta Calhanoglu | Colpo di scena

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, post Calhanoglu | Solskjaer lo fa fuori

Nella giornata di ieri Fali Ramadani, agente di Under, ha incontrato la dirigenza milanista. Situazione dunque in divenire, Tonali in giallorosso libererebbe Under in direzione Milanello: lo scambio tra Milan e Roma può diventare un’ipotesi concreta.