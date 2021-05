Il futuro di Sandro Tonali è ancora tutto da scrivere: viva l’ipotesi riscatto ma in casa Milan spunta la clamorosa idea di scambio per il gioiello

Il Milan guarda al prossimo calciomercato estivo e valuta quello che sarà il futuro di Sandro Tonali. Il centrocampista arrivato dal Brescia ha disatteso in buona parte le aspettative della società di via Aldo Rossi che ha puntato, sia economicamente che tatticamente, tanto sul 21enne di Lodi. L’intenzione del club di Elliott è quella di riscattare definitivamente Tonali dal Brescia (per circa 15 milioni) e puntarvi per il futuro. Non è da escludere, però, che il classe ‘2000 possa finire per partire con una suggestiva e clamorosa ipotesi scambio pronta a prendere forma in Serie A.

Calciomercato Milan, super colpo grazie a Tonali: lo scenario

L’Idea sarebbe quella di uno scambio, alla pari nelle intenzioni del Milan, per Gaetano Castrovilli. Il gioiello del club di Commisso ha una valutazione molto importante, circa 45 milioni di euro, che la società di via Aldo Rossi proverebbe a colmare totalmente inserendo Tonali nello scambio.

La Fiorentina, però, chiederebbe un conguaglio cash oltre al cartellino di Tonali per lasciare partire Castrovilli (37 presenze, 5 reti e 3 assist e già accostato al ‘Diavolo’ l’estate scorsa) in direzione Milanello.

Situazione dunque in divenire: Tonali potrebbe salutare il Milan con l’ipotesi scambio con Castrovilli che stuzzica la dirigenza rossonera.