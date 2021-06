Il Milan alle prese con il futuro di Calhanoglu: si riapre a sorpresa la possibilità di un rinnovo. Le parti hanno ripreso a dialogare dopo un lungo periodo di silenzi

Il Milan è riuscito a conquistare un posto nella prossima Champions League. Una rincorsa gratificante, culminata all’ultima giornata con il successo sull’Atalanta che ha permesso ai ragazzi di Pioli di chiudere la stagione al secondo posto in classifica. La società – al termine delle ostilità – si è subito messa a lavoro sul mercato, partendo prima dalla situazione legata ai rinnovi.

Calciomercato Milan, novità sul rinnovo di Calhanoglu

Importanti novità, in questo senso, si sono sviluppate nelle ultime ore attorno ad Hakan Calhanoglu. Il giocatore turco – punto fermo per mister Pioli – ha il contratto in scadenza e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Tutto lasciava presagire all’addio, ma la situazione potrebbe vivere un inatteso colpo di scena. Come riferisce ‘Sky Sport’, nelle ultime ore c’è stato un nuovo – e producente – contatto tra la società rossonera e il numero dieci.

Un nuovo tentativo voluto ed iniziato dal Milan, che ha chiesto a Calhanoglu una risposta in tempi brevi. Nelle ultime settimane i discorsi si erano interrotti, adesso le parti hanno riavviato i dialoghi, con il Milan che sta seriamente provando a convincere il turco a rinnovare. La storia d’amore tra Calhanoglu ed il Milan potrebbe non essere ai titoli di coda.