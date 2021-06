Calciomercato Milan, addio Theo Hernandez nello scambio | La risposta

Il Milan valuta il futuro di Theo Hernandez all’interno dello scambio sul calciomercato. Il futuro del laterale potrebbe essere in discussione, visto l’assalto dalla Spagna: le ultime novità a riguardo

Il Milan è uno dei club più attivi in questa fase sul calciomercato, alla ricerca dei nomi giusti per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. La conquista della Champions League sul finire della scorsa stagione per il club rossonero apre a importanti operazioni per costruire una rosa all’altezza dei tanti impegni. In tal senso, l’asse con il Barcellona potrebbe essere particolarmente caldo nelle prossime settimane per Paolo Maldini.

Ormai dallo scorso inverno, uno dei nomi in canna per la fascia sinistra è quello di Junior Firpo. Con il contratto in scadenza a giugno 2024, il laterale piace non poco e i contatti con il club rossonero sono in corso: il Barcellona chiede 15 milioni per cederlo, ma potrebbe pensare all’addio con la formula del prestito, come riportato da ‘Calciomercato.it‘. Non solo il nome del terzino in ballo: occhio, infatti, a un altro laterale che potrebbe rientrare nella trattativa: stiamo parlando di Theo Hernandez.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez nel mirino del Barcellona: risposta chiara

Hernandez si è imposto come uno dei migliori laterali della Serie A e inevitabilmente l’interesse del Barcellona è caldo. Il terzino ha, però, un costo esorbitante, attorno ai 60 milioni di euro. Per questo i blaugrana potrebbero imbastire l’operazione, inserendo anche Miralem Pjanic nell’operazione. Il centrocampista non ha fatto bene al Barcellona e potrebbe tornare in Italia: all’epoca dello scambio con Arthur è stato valutato 60 milioni di euro, cifra esorbitante frutto della natura dell’operazione tra Juventus e gli spagnoli. A completare l’affare due per due ci sarebbe Alessio Romagnoli: la trattativa per il rinnovo non decolla e ora le prospettive per il futuro sono tutte da sciogliere. La sua valutazione è sui 20 milioni di euro.

Il Milan, però, sembra avere le idee chiare su questo maxi intreccio: aprirebbe all’operazione, ma senza l’inserimento di Theo Hernandez. I rossoneri ritengono fondamentale il terzino per presente e futuro del club e proprio per questo non sono intenzionati a perderlo.