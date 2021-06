Vittoria super della Germania contro il Portogallo nella seconda giornata di Euro 2020: decisivo Robin Gosens

L’Allianz Arena alla Germania stavolta regala una gioia. Dopo aver perso la prima giornata contro la Francia, infatti, i tedeschi hanno battuto il Portogallo al termine di una grandissima partita. Sugli scudi Robin Gosens, a cui è stato prima annullato un gol e poi ha propiziato l’autogol di Dias, che ha pareggiato il momentaneo vantaggio di Cristiano Ronaldo. Ma non solo. Un altro autogol, stavolta di Guerreiro, ha mandato in vantaggio la squadra di Low. L’esterno offensivo dell’Atalanta ha poi deciso di regalare un cioccolatino a Havertz per la rete dell’1-3.

Il successivo poker lo ha firmato proprio Gosens, certificando quanto di buono fatto durante il match, che difficilmente dimenticherà. Diogo Jota ha poi firmato il gol del definitivo 2-4. Buono per la differenza reti, anche nel calcolo della classifica delle migliori terze. La Germania può anche finire prima nel girone se batterà l’Ungheria: tutto dipenderà dalla sfida tra Portogallo e Francia.

PORTOGALLO-GERMANIA 2-4 – 15′ Cristiano Ronaldo (P), 35′ aut. Dias (G), 39′ aut. Guerreiro (G), 51′ Havertz (G), 60′ Gosens (G), 67′ Diogo Jota (P)

CLASSIFICA GRUPPO F: Francia 4; Germania e Portogallo 3; Ungheria 1