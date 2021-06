Pareggiano 1-1 Spagna e Polonia nella seconda giornata del gruppo E: si complica Euro 2020 per le Furie Rosse

Allo stadio de la Cartuja è andata in scena una partita fondamentale per Spagna e Polonia, per il loro percorso a Euro 2020. Nel primo match, i padroni di casa non sono riusciti ad abbattere il muro della Svezia. Tante critiche dopo lo 0-0 arrivato con gli svedesi, soprattutto per i tanti gol sbagliati davanti al portiere. Per certi versi, un problema che si è ripresentato contro la Polonia. Alvaro Morata ha sì sbloccato la partita, ‘illudendo’ la selezione di Luis Enrique. Anche perché, quando non piazzi il colpo del ko, può arrivare la beffa.

E la beffa è, effettivamente, arrivata. Il miglior giocatore dei ventidue in campo, Robert Lewandowski, ha surclassato in marcatura Laporte e ha segnato di testa il gol dell’1-1. Da segnalare un rigore sbagliato da Gerard Moreno, poco dopo il gol del centravanti polacco. Palo, e Morata che spedisce fuori la ribattuta. A nulla è valso il forcing finale.

SPAGNA-POLONIA 1-1 – 25′ Morata (S), 54′ Lewandowski (P)

CLASSIFICA GRUPPO E: Svezia 4 punti; Slovacchia 3; Spagna 2; Polonia 1.