L’Inter pianifica il mercato con un occhio di riguardo al caso Eriksen: il sostituto potrebbe arrivare dalla Premier, con uno scambio alla pari con il West Ham

L’Inter tiene d’occhio il mercato, consapevole del piano tecnico e finanziario da rispettare. La società nerazzurra necessita di un paio di cessioni illustre per poter dare il via alle trattative in entrata. Tra gli obiettivi posti in essere dal tecnico Simone Inzaghi ci sono le fasce esterne ed una mezzala. Quest’ultima operazione si è resa necessaria per venire in aiuto in caso di mancata possibilità di utilizzare Christian Eriksen la prossima stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, addio shock al Barcellona | Inter e Milan ci provano

La situazione Eriksen agita inevitabilmente il mercato dell’Inter. Il danese – nonostante un’operazione al cuore perfettamente riuscita – viaggia verso il forfait a causa del rigido protocollo sanitario che gli impedirebbe di giocare in Serie A. Al calciatore, infatti, è stato impiantato un defibrillatore cardiaco, ma non ci sono ancora notizie certe sul suo ritorno in campo. La società deve comunque tutelarsi e il suo eventuale sostituto potrebbe arrivare dalla Premier.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Perisic si rilancia | Porta il super rinforzo

Eriksen sarà convocato per il ritiro dell’Inter, farà parte del gruppo. Un bel segnale, che non implica però la certezza che possa prendere parte agli allenamenti e alle partite. Per sostituirlo – riferisce interlive.it – si guarda in casa West Ham e, più in particolare, a Pablo Fornals. Il centrocampista classe 1996 ha disputato un’ottima stagione con gli inglesi, club con il quale ha un contratto sino al 2024. Accostato in passato anche al Napoli, ha chiuso con cinque gol e quattro assist in 33 presenze in Premier League.

Calciomercato Inter, sostituto Eriksen dal West Ham

Il giocatore piace alla dirigenza dell’Inter, ma il West Ham valuta il suo cartellino circa 18 milioni. Da qui l’ipotesi di uno scambio alla pari che possa coinvolgere Stefano Sensi. Il centrocampista ha la stessa età di Fornals – 25 anni – e la medesima posizione contrattuale. I tanti infortuni ne hanno limitato il rendimento in nerazzurro, ma il campionato inglese potrebbe permettergli di rilanciarsi definitivamente, con il West Ham che giocherà anche l’Europa League la prossima stagione.