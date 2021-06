Inter e Milan lavorano per rinforzare la propria rosa e spunta il colpo a sorpresa dal Barcellona: operazione possibile

È stata una stagione tutt’altro che semplice per il gioiellino del Barcellona Ansu Fati, che nei primi mesi si stava dimostrando uno dei migliori della rosa nonostante la giovane età ma all’8 novembre si è infortunato e la lacerazione al menisco lo ha tenuto lontano dai campi da gioco fino ad oggi.

L’annata dunque l’ha saltata quasi tutta e ora dovrà iniziare a lavorare per farsi trovare pronto per la prossima stagione. Il Barcellona però non sa come tornerà il classe 2002 e per questo pensa anche a delle possibili mosse da attuare in estate che potrebbero riguardare anche club di Serie A.

Calciomercato Inter e Milan, si pensa all’occasione Ansu Fati dal Barcellona

Secondo quanto riportato da ‘ElGolDigital.com’, il club ‘Blaugrana’ starebbe pensando di cedere Ansu Fati in prestito per un anno in modo da consentirgli una ripresa tranquilla in un altro club, per poi tornare al Barcellona nella stagione successiva.

C’è il Real Betis sulle sue tracce ma non è escluso che si faccia avanti anche una tra Inter e Milan. I nerazzurri non vogliono spendere tanto e ritrovarsi Ansu Fati in prestito senza spendere troppo sarebbe un buon punto di partenza per la nuova stagione.

Anche per i rossoneri potrebbe essere un buon colpo in quanto si preparano al ritorno in Champions League dopo 7 anni e l’ala sinistra ha dimostrato di essere già pronta.