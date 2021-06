Le prossime settimane di calciomercato possono registrare uno scambio sull’asse Torino-Roma: ecco l’ultima idea di Juventus e Roma

Con l’Europeo sullo sfondo che sta mettendo in mostra i maggiori talenti del panorama calcistico, resta in primo piano la sessione estiva di calciomercato. La Juventus prosegue il suo monitoraggio a caccia dei rinforzi ideali da regalare a Massimiliano Allegri ed in tal senso, una delle risposte potrebbe arrivare dalla Capitale. Un intreccio di mercato che può quindi coinvolgere la ‘Vecchia Signora’ così come la Roma di Josè Mourinho, con l’idea di uno scambio sullo sfondo. La società bianconera è pronta a mettere sul piatto una pedina da tempo accostata al club capitolino per la difesa: Daniele Rugani. Dopo il doppio prestito (prima al Rennes, poi al Cagliari) per l’ex Empoli è probabile aspettarsi una nuova partenza. L’ipotesi giallorossa può quindi riaccendersi nell’ambito di uno scambio, alla pari, con uno degli esuberi di Mourinho che da tempo piace alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Rugani alla Roma: scambio possibile

Rugani alla Roma può riaprire la pista che porterebbe Alessandro Florenzi alla Juventus. Il laterale della nazionale, reduce da una buona stagione con il PSG, tornerà in giallorosso ma resta sul mercato.

La suggestiva ipotesi di uno scambio alla pari con Rugani (sulla base di 15 milioni, per una plusvalenza sia per la Roma che per la Juventus) rimane in piedi.

Situazione dunque in divenire, Rugani può approdare alla corte di Josè Mourinho: la Juventus, invece, abbraccerebbe Florenzi, seguito a lungo nelle ultime sessioni di calciomercato.