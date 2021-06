La Juventus gongola: il big del Real Madrid farà il suo annuncio dopo Euro 2020 per il futuro, e i bianconeri possono provare l’assalto

Come vi avevamo già anticipato ieri, l’avventura di Raphael Varane, difensore centrale francese del Real Madrid, alla corte di Carlo Ancelotti potrebbe interrompersi a breve, e l’annuncio, secondo quanto rivelano da ‘El Golazo de Gol’, verrà fatto dopo gli Europei, in cui il ventottenne potrebbe anche bissare il successo dei Mondiali del 2018 e portare a casa il trofeo con la Nazionale di Didier Deschamps. Sempre ieri, però, vi abbiamo anche detto che la Juventus farà un tentativo per riuscire a strapparlo alla concorrenza nella prossima finestra di calciomercato, nonostante i problemi di ingaggio e il costo del cartellino.

E quindi sì: “Varane dirà che andrà via dal Real Madrid dopo Euro2020”, dicono con certezza dalla Spagna. Un’ennesima perdita per i Blancos che arriverebbe dopo la fine della storia d’amore con il capitano Sergio Ramos, che ha passato quattordici anni nella capitale iberica, appena quattro di più rispetto al campione del mondo in carica con la maglia dei Blues.

Calciomercato, Varane saluta dopo Euro 2020 | Juventus alla finestra

Ieri vi abbiamo parlato di cifre per quanto riguarda l’affare Juventus-Varane (e sì, ovvio, stiamo parlando di quello), ma considerato l’importanza del centrale difensivo per il Real Madrid e per Carlo Ancelotti, i merengues potrebbero alzare di non poco il prezzo del cartellino del giocatore francese. Al momento, la sua valutazione, soprattutto a causa di un contratto in scadenza nel 2022, fra appena un anno praticamente, si aggira intorno ai 40 milioni di euro, ma la volontà di non lasciarlo partire, riuscendo a convincerlo a rinnovare, potrebbe portare il costo a 100 milioni.

Un po’ troppo in effetti, anche per chi comunque nella sua carriera è riuscito a portare a casa praticamente tutti i trofei possibili, e che potrebbe riuscire a realizzare il sogno dei bianconeri di vincere la Champions League.