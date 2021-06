Non solo acquisti di livello per Massimiliano Allegri: la Juventus starebbe pensando a cessioni da urlo in vista della prossima stagione dopo le delusioni

La Juventus è pronta a diventare nuovamente la protagonista della sessione estiva di calciomercato. Il club bianconero vorrebbe regalare i primi colpi in vista della prossima stagione a Massimiliano Allegri. Il ritorno dell’allenatore livornese ha riportato tranquillità a tutto l’ambiente torinese, ma ora c’è bisogno di un aiuto sotto il profilo del calciomercato. Inoltre, potrebbero esserci cessioni da urlo con Arthur nel mirino delle big d’Europa ed è stato deciso dal club bianconero che potrebbe partire in caso di offerte importanti.

Calciomercato Juventus, Arthur verso l’addio: la situazione

Come svelato dal portale brasiliano “Uol.com.br” Arthur è uno dei giocatori che potrebbe già dire addio alla Juventus. Il club bianconero sarebbe propenso ad inserirlo in qualche scambio estivo visto che non è soddisfatto delle sue prestazioni a Torino. Una sua cessione a titolo definitivo o in prestito non sarà facile visto che ha uno stipendio molto alto di circa 5 milioni di euro annui.

Il centrocampista brasiliano sarebbe finito nel mirino del PSG come riportato dalla stampa francese, ma non c’è stata alcuna offerta ufficiale con il suo contratto che scadrà nel giugno 2025. La Juventus potrebbe così pensare anche ad un maxi affare con l’addio dell’ex Barcellona.