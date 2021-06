La Juventus lavora sul calciomercato e prepara il colpo per il centrocampo: si cerca un accordo definitivo con il Barcellona

Non sono ancora arrivati colpi di calciomercato sostanziali per la Juventus, ma i bianconeri sono pronti ad effettuare diversi cambi per svoltare dopo l’annata negativa. In particolare i bianconeri cercano di sistemare le zone di campo che hanno avuto maggiori lacune come il centrocampo, dove potrebbe esserci un ritorno.

Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, infatti, la Juventus e soprattutto il tecnico Massimiliano Allegri sarebbero pronti ad accogliere nuovamente Miralem Pjanic, che aveva salutato i bianconeri appena un anno fa dopo uno scambio con Arthur e quest’anno non si è trovato bene con il Barcellona.

Calciomercato Juventus, affare Pjanic: si cerca l’accordo sullo stipendio

I bianconeri dunque stanno lavorando per riportare il bosniaco a Torino ma la situazione non è sicuramente così semplice, visto l’ingaggio elevato da pagare. Pjanic infatti attualmente guadagna otto milioni di euro e la Juventus non vorrebbe accollarsi tutto lo stipendio.

In ogni caso il centrocampista potrebbe arrivare attraverso la formula del prestito e il Barcellona sarebbe soddisfatto dell’operazione in quanto vuole liberarsi del bosniaco. Per risolvere il problema ingaggio, però, resta da capire come riusciranno a dividersi lo stipendio le parti visto che la Juventus chiede l’aiuto dei ‘Blaugrana’.

Gli otto milioni che guadagna Miralem Pjanic potrebbero essere divisi tra i due club per convincere la Juventus a riportare a Torino il bosniaco.