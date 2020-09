Calciomercato Juventus, Paratici ci riprova | Controproposta alla Roma

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato e pensa anche alle possibili cessioni per sbloccare le entrate. Nuova proposta alla Roma!

Si accende il calciomercato della Juventus, che in queste ore sta provando a chiudere affari sia in entrata che in uscita dopo un mese poco movimentato. La questione principale è quella riguardante il bomber ma ci sono ancora diverse questioni in sospeso anche in altri reparti.

Domenica ci sarà già la prima giornata di campionato e la nuova Juve di Andrea Pirlo non vuole farsi trovare impreparata. Un anno fa le prestazioni e i risultati non sono stati così entusiasmanti e per questo si cerca una svolta già a partire dalle prime giornate.

Calciomercato Juventus, De Sciglio più lontano dalla Roma: rispunta Rugani

Sembravano ore decisive per quanto riguarda le cessioni visto Mattia De Sciglio era ormai a un passo dalla Roma. Il ripensamento di Karsdorp sul trasferimento al Genoa, però, ha bloccato tutto in quanto con la permanenza dell’olandese i giallorossi non hanno bisogno di nuovi esterni difensivi.

A questo punto però potrebbe spuntare una nuova mossa della Juventus da attuare sempre in favore dei giallorossi. La società infatti potrebbe proporre l’acquisto di Daniele Rugani prima di portare a termine l’affare Dzeko, anche se le due trattative potrebbero essere separate.

Il difensore bianconero è al momento un panchinaro e se dovessero arrivare offerte la società potrebbe venderlo senza troppi problemi.

