La Juventus potrebbe veder svanire un altro obiettivo, vedendolo approdare al PSG: c’è lo zampino di Mino Raiola

Il calciomercato estivo è sempre imprevedibile, e anche i colpi che potrebbero sembrare più fattibili potrebbero sfumare in poco tempo. Da tempo i casa Juventus si continua a osservare con interesse Paul Pogba, centrocampista affermatosi proprio in bianconero e che attualmente milita nel Manchester United. In questa stagione il francese ha collezionato 37 presenze tra tutte le competizioni con i ‘Red Devils’, mettendo a segno 5 gol e 8 assist.

Il suo contratto con il club inglese terminerà a giugno del 2022, così il sogno della Juventus di riportarlo a Torino potrebbe diventare più concreto, ma a rovinare i piani bianconeri potrebbe essere il suo agente Mino Raiola. Come già fatto con Gigio Donnarumma, portiere che ha lasciato il Milan a parametro zero e che era finito nel mirino della società bianconera, ma che ora è ad un passo dal PSG, il procuratore potrebbe riservare una nuova beffa ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, addio sogno Pogba: Mino Raiola lo porta al PSG

Il futuro di Paul Pogba è ancora tutto da scrivere, con la permanenza al Manchester United ancora una volta messa in dubbio, visto anche il contratto con scadenza nel 2022. Il centrocampista francese continua a essere nel mirino della Juventus da tempo, che vorrebbe riportarlo a Torino. Ma a mettere i bastoni tra le ruote al club bianconero potrebbe essere Mino Raiola.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito francese ‘Le Parisien’, il procuratore vorrebbe approfittare dei buoni rapporti con il PSG per far approdare Paul Pogba nel club francese. La cifra richiesta per il suo trasferimento è di circa 80 milioni, ma dopo la partita disputata contro la Francia i parigini si sarebbero convinti di voler mettere a segno il colpo. Dunque ennesima beffa per la Juventus targata Mino Raiola in arrivo.