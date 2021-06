Il Manchester City in pressing sull’esterno tedesco dell’Atalanta: possibile scambio in vista che taglierebbe fuori Inter e Juventus

Come spesso accade, l’Europeo sta facendo emergere nuovi talenti che potrebbero diventare protagonisti del calciomercato ma sta anche confermando il valore di alcuni calciatori che avevano già fatto intravedere qualità importanti. Tra coloro che si stanno confermando in maniera netta c’è senza dubbio l’esterno della Germania, Robin Gosens che, nella partita di ieri contro il Portogallo è stato l’uomo chiave con un gol e un assist, oltre ad un gol annullato e un passaggio in mezzo che ha portato all’autogol di Ruben Dias.

Calciomercato, scambio Gosens-Zinchenko

Sono tantissimi i club sulle tracce di Gosens anche se l’Atalanta non intende fare sconti. Inter e Juventus sono le squadre più interessate all’esterno ma potrebbe diventare decisivo il pressing del Manchester City. Pepe Guardiola lo vuole fortemente e potrebbe proporre al club bergamasco uno scambio con Oleksandr Zinchenko, terzino ucraino classe ’96, valutato circa 20 milioni di euro.

Il City offrirebbe anche una parte cash ci circa 20 milioni di euro per arrivare alla richiesta di 40 milioni della ‘Dea’ per sacrificare Robin Gosens. Il tentativo dei campioni d’Inghilterra taglierebbe fuori dai giochi sia Inter che Juventus che non potrebbero avvicinarsi alle pretese dell’Atalanta. Il City può anche contare su una contropartita piuttosto valida che potrebbe far tentennare Percassi.