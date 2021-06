La Juventus osserva i movimenti dei big e un affare potrebbe presto saltare: c’è il maxi scambio

Si entra nella fase calda di calciomercato e iniziano ad esserci i primi movimenti importanti. Anche la Juventus segue diversi big ma un obiettivo potrebbe presto sfumare, ovvero Antoine Griezmann. L’attaccante francese infatti potrebbe finire in un’operazione importante che coinvolgerebbe Barcellona e Paris Saint-Germain.

Secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’, infatti, il club francese sarebbe sulle tracce di Griezmann ma i ‘Blaugrana’ hanno le idee chiare e sarebbero disposti a cederlo soltanto in caso di inserimento di Verratti in trattativa più l’aggiunta di 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, beffa Griezmann: mega affare Barcellona-PSG

Il Barcellona dunque vuole provare a strappare il big del centrocampo per cedere un elemento altrettanto importante come Griezmann. Qualora l’affare andasse in porto, come detto, la Juventus riceverebbe una beffa in quanto non potrebbe sicuramente superare la possibile offerta del PSG.

Verratti si sta mettendo in mostra in questo Europeo e sicuramente ha qualità importanti, per questo il Barcellona può accettare un suo arrivo (più soldi) per sacrificare un top player dell’attacco che è stato pagato anche tanto in passato, ovvero 120 milioni di euro.

Nell’ultima annata Antoine Griezmann ha siglato 13 reti nelle 36 gare disputate con i ‘Blaugrana’ in Liga.