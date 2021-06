Il Milan non smette di lavorare sul calciomercato e punta a un nuovo colpo per l’attacco: pronta l’offerta, scambio più soldi

Dopo aver raggiunto la qualificazione in Champions League, il Milan continua a lavorare sul calciomercato per rinforzare la propria rosa nonostante i diversi addii importanti di questi giorni. Prima ha salutato Donnarumma e poi lo ha fatto Calhanoglu ma adesso sembrerebbe essere arrivato il momento per dedicarsi ai colpi in entrata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio eccellente | Suggestione scambio in Premier

Nel mirino del Milan ci sarebbe Yaremchuk, attaccante centrale classe 1995 che con il Gent ha vissuto un campionato importante realizzando ben 17 reti nelle 28 gare disputate, fornendo anche sei assist. I rossoneri starebbero studiando la mossa giusta per convincere il club belga.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ecco Calhanoglu | Programmate le visite mediche

Calciomercato Milan, tentativo per Yaremchuk: sul piatto Hauge più soldi

Il Milan potrebbe provare a mettere sul piatto qualche elemento in uscita e il primo nome potrebbe essere quello di Hauge, che non ha impressionato in questi mesi in Serie A. Oltre a lui il ‘Diavolo’ potrebbe inserire 15 milioni di conguaglio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, accordo ad un passo | Batosta Milan!

Il Gent però non sembrerebbe del tutto soddisfatto di un’offerta del genere, perché vorrebbe provare a incassare in maniera diretta i 30 milioni richiesti per Yaremchuk, bonus inclusi. Da capire dunque se il Milan si spingerà a investire una cifra del genere per rinforzare il proprio attacco.

Al momento nei rossoneri c’è il problema Ibrahimovic che si deve operare e bisogna capire quando rientrerà in campo.