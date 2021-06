Euro 2020, il Belgio conclude primo | Sarà Galles-Danimarca agli ottavi

Giunge alla conclusione anche il gruppo B, con il Belgio che conclude al primo posto e approda agli ottavi insieme alla Danimarca

Sta iniziando a completarsi il quadro degli ottavi di finale di Euro 2020. La vittoria del Belgio per 0-2 contro la Finlandia porta i Red Devils al primo posto del gruppo B a punteggio pieno, con sette gol fatti e uno subito. Decisivi l’autogol di Hradecky e la rete pochi minuti dopo di Romelu Lukaku. Alla Finlandia sarebbe bastato il pari per concludere al secondo posto, ma si deve accontentare del terzo, in attesa del raffronto con le altre dell’Europeo. Ma la differenza reti (-2) pone già i finlandesi alle spalle dell’Ucraina (-1), mentre la Svizzera è a quattro punti.

Risultato per certi versi clamoroso, invece, nell’altra partita del girone. Dopo due sconfitte, la Danimarca ha surclassato la Russia per 1-4: una vittoria che pone la squadra di Eriksen -purtroppo indisponibile dopo i fatti della prima giornata- direttamente al secondo posto grazie a una differenza reti migliore rispetto alle avversarie. Tre squadre a tre punti, e delusione Russia per l’ultimo posto dopo i quarti di finale dello scorso Mondiale. Agli ottavi la Danimarca sfiderà il Galles ad Amsterdam, sabato alle 18:00. Per il Belgio ci sarà una terza classificata.

Finlandia-Belgio 0-2: 74′ aut. Hradecky, 82′ Lukaku

Russia Danimarca 1-4: 38′ Damsgaard, 59′ Poulsen, 70′ rig. Dzyuba, 80′ Christinsen, 82′ Maehle.

CLASSIFICA GRUPPO B: Belgio 9 punti; Danimarca 3, Finlandia 3, Russia 3.